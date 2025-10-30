Туристам в Таиланде рекомендовали одеваться скромнее из-за национального траура

В Таиланде объявлен национальный траур по скончавшейся 24 октября королеве-матери Сирикит. Местные власти рекомендовали туристам в знак уважения отказаться от яркой одежды в публичных местах.

Все туристические достопримечательности, транспорт, рестораны и магазины продолжают работу в обычном режиме. Однако некоторые праздничные мероприятия могут быть временно отложены.

