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30 сентября, 22:30

Туризм

Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом

Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом

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Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом. Такую схему уже запустили два отечественных банка, еще пять тестируют механизм. Провести платежную операцию российские туристы уже могут в Турции.

Сообщается, что сейчас активно идут переговоры с банковской системой Таиланда. При этом эксперты предупреждают, что новой возможностью могут также воспользоваться и мошенники. Поэтому любой QR-код нужно сканировать только из приложения банка. Также необходимо убедиться, что в банковском приложении используется промежуточное окно, где можно посмотреть, что вы оплачиваете, какой компании и на какую сумму.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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