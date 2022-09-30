Новости часа: Ростуризм попросил туроператоров возвращать деньги за туры мобилизованным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ростуризм попросил туроператоров возвращать мобилизованным деньги за путевки. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Повестку мобилизованным могут вручать по месту работы. Такую информацию предоставил портал "Объясняем.рф".

30 сентября состоится подписание договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Об этом заявили в Кремле.