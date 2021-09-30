Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Таиланд

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

В Таиланд попасть можно при наличии свежего отрицательного ПЦР-теста. Там также признают наш "Спутник V". Если у вас ни того, ни другого, придется сесть на карантин на 2 недели.

При этом пока без жестких мер россияне могут посетить только Самуи и Пхукет. В октябре к списку добавятся еще 8 провинций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.