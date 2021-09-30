Москвичам рассказали, как добраться до Терскола

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

В этот раз телезрителям рассказали об отдыхе в Терсколе, это Приэльбрусье. Чтобы добраться на самолете, сначала нужно долететь до Минеральных Вод – это 2 часа и примерно 3 тысячи рублей. Дальше придется еще 3 часа провести в такси и заплатить за это 3,5 тысячи рублей.

Как вариант, за 2 тысячи рублей доехать на поезде. Но дорога составит почти сутки. На машине можно добраться за 26 часов, а бензин обойдется в 7 тысяч рублей минимум. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.