Россиянам рассказали о новых правилах получения визы в Египет

Египетскую визу можно будет оформить электронно. Для этого нужно подать заявление на официальном портале министерства внутренних дел республики. Сайт работает круглосуточно и поддерживает несколько языков, в том числе и русский.

Также туристу нужно оплатить консульский сбор – 25 долларов для разового посещения страны и 60 долларов – для многократного въезда.

Документ будет готов через 24 часа. Для въезда в Египет понадобятся распечатка электронной визы, действующий загранпаспорт, а также копия маршрута путешествия и информация о бронировании отеля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.