Эксперт рассказала, в каких странах сняли антиковидные ограничения

Некоторые страны начали снимать антиковидные ограничения.

В Дании все меры прекратили действовать 10 сентября. Коронавирус там больше не считается особо опасным заболеванием при высоком уровне вакцинации.

Норвегия открыта для туристов из Еврозоны, а также Великобритании и Швейцарии. А в Нидерландах удалось отменить социальную дистанцию. Также почти все антиковидные ограничения сняты в Швеции.

О том, как принимают решения об изменении коронавирусного статуса, рассказала вирусолог Анча Баранова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.