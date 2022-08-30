Сроки получения шенгенской визы в московских агентствах могут составить до двух месяцев

Сроки получения шенгенской визы в агентствах могут составить до двух месяцев. Многое зависит от того, была ли виза за последние два года.

Ведущий телеканала решил позвонить в визовое агентство, выяснить сроки и возможности получения "шенгена". Подробнее – в эфире Москвы 24.