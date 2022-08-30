Спрос на отдых на черноморских курортах в 2022 году вырос на 30–70%

Спрос на отдых на черноморских курортах в этом году вырос на 30–70% по сравнению с прошлым. Такие данные озвучили в Ассоциации туроператоров.

Эксперты отмечают, что важную роль сыграл кешбэк. Можно и отдохнуть, и сэкономить. Больше всего туристов будет в Сочи, Кавказских Минеральных водах.

А Крым из-за закрытого авиасообщения может оказать в отстающих. Но спрос все равно есть, правда, в два раза меньше, чем обычно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.