Москвичам рассказали, как добраться до Кабардинки

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Чтобы добраться из Москвы в Кабардинку на самолете, нужно долететь до Геленджика. Полет займет чуть более двух часов. Затем придется 20 минут проехать на автобусе. Стоимость авиабилетов разная, но можно найти за 2 тысячи рублей.

Дорога на поезде займет 22 часа. Ехать нужно до Новороссийска, а затем снова на автобусе. Логистика сложная и выходит дороже, чем на самолете.



Путешествие на машине обойдется дороже всего. За бензин придется отдать более 5 тысяч рублей, а в дороге провести 18 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.