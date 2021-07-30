Москвичам рассказали, как добраться до Чегема

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Добраться до города Чегем можно самолетом. Сначала нужно долететь до Нальчика, заплатив за билет примерно 4 тысячи рублей. Оттуда час ехать на такси за тысячу рублей.

На поезде выходит не только дольше – более суток в пути – но и дороже. Самый не бюджетный вариант – ехать на машине: долго и за бензин придется отдать более 6 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.