Отдых в Турции перестал быть бюджетным – туроператоры

Отдых в Турции больше нельзя назвать бюджетным. Стоимость туров из Москвы выросла чуть ли не вдвое. Однако рост цен не напугал туристов – на ближайшие даты все билеты выкуплены, в отелях почти нет мест.

О вариантах отдыха на турецких курортах – в эфире телеканала Москва 24.