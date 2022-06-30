Стоимость туров из Москвы в Турцию выросла в два раза – туроператоры

Отдых в Турции больше нельзя назвать бюджетным. Стоимость туров из Москвы выросла чуть ли не в два раза. Однако на ближайшие даты все билеты выкуплены, в отелях почти нет мест.

Можно ли еще найти доступные турецкие курорты? За сколько дней или недель нужно запланировать отпуск, чтобы сэкономить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.