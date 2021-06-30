Эксперт рассказал, как ограничительные меры могут отразиться на турпотоке на юг РФ

С 1 июля курорты Краснодарского края будут принимать отдыхающих, переболевших коронавирусом, с отрицательным ПЦР-тестом или документом о вакцинации. А с 1 августа отели, пансионаты и санатории будут размещать только вакцинированных туристов.

Теперь такие же условия действуют для прибывающих в Турцию.

Как эти меры могут отразиться на турпотоке на юг России и за границу? Эту тему обсудили с руководителем туристической Компании "Розовый слон" Алексаном Мкртчяном. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.