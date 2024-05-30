Турэксперт Мкртчян прокомментировал работу цифровой платформы Russpass

Вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян прокомментировал работу цифровой платформы Russpass. С помощью этого сайта можно спланировать поездку, забронировать жилье и выбрать экскурсии в столице. Также он отметил, что сайт был создан правительством Москвы вместе с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В России по поручению Владимира Путина разработают единую цифровую платформу для туристов. Там можно будет найти информацию о гостиницах, кафе, гидах, транспорте и других услугах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.