У туристов из РФ возникли проблемы с получением виз в страны Европы

Записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Италии практически невозможно. Электронная очередь растянулась до августа.

Но россияне без проблем могут оформить визы в Грецию, Венгрию, Словению – эти страны выдают однократные шенгены под сроки поездки. Испания тоже начала принимать заявления.

О том, какая ситуация сейчас складывается в визовых центрах, – в эфире телеканала Москва 24.

