Россиянам рассказали, в каких визовых центрах можно быстрее всего получить шенген

Записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Италии практически невозможно. Электронная очередь растянулась до августа.

Однако россияне без проблем могут оформить визы в Грецию, Венгрию, Словению – эти страны выдают однократные шенгены под сроки поездки. Испания тоже начала принимать заявления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.