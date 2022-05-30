Электронная очередь на подачу документов в визовый центр Франции растянулась до августа

Записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Италии практически невозможно. Электронная очередь растянулась до августа.

Но россияне без проблем могут оформить визы в Грецию, Венгрию, Словению. Эти страны выдают однократные шенгены под сроки поездки. Испания тоже начала принимать заявления. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.