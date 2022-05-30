У российских туристов возникли проблемы с получением виз в страны Европы

У туристов, желающих отправится на отдых в Европу, возникли проблемы с получением визы. Например, получить ее для поездки в Испанию стало сложнее. Страна ранее смягчила правила для въезда туристов. Из-за этого огромные очереди появились в визовом центре.

Кроме того, возникли проблемы с оплатой консульского сбора. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.