Россияне начали массово сдавать путевки, чтобы купить их по более низкой цене

Российские туристы пытаются перебронировать поездки, чтобы вернуть деньги. Они сдают купленные в феврале и марте дорогие из-за курса валюты путевки. А взамен туристы выбирают путевки подешевле.

Однако туроператорам такая схема не нравится. По более низким ценам таким клиентам путевки уже не продают. Юристы признают такие действия законными, так как при бронировании стороны принимают на себя все риски, связанные с колебанием курса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

