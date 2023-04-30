Стали известны самые популярный направления путешествий по России

Один из сервисов бронирования провел опрос и выяснил самые популярные направления для отдыха на майские праздники. 20% респондентов проголосовали за Калининград. 14% – за Санкт-Петербург, и 13% за Республику Дагестан.

Также в топ-10 самых желанных мест вошли Кисловодск, Сочи, Алтай, Казань и Москва. Что же касается выездного туризма, то тут популярность удерживают Турция и Египет.

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