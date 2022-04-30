В России стартовали длинные майские выходные. В столичных аэропортах весь день был аншлаг. По данным туроператоров, большинство россиян летит на майские в Сочи.

В списке популярных направлений также Петербург и Казань. Среди заграничных курортов, по-прежнему, лидирует Турция. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.