Москвичи предпочитают отдых в Сочи на майских праздниках

В столичных аэропортах повышенный ажиотаж в связи с началом майских праздников. По данным туроператоров, большинство россиян выбрали Сочи. Многие летят в Петербург и Казань.

Среди зарубежных направлений лидером, по-прежнему, остается Турция. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.