Москвичи активно отправляются в путешествия на майские праздники

В столичных аэропортах повышенный трафик. По данным туроператоров, большинство россиян на майские праздники уезжают в Сочи. Многие летят в Петербург и Казань.

Среди зарубежных направлений, лидером, по-прежнему, остается Турция. Повышается число туристов, выбирающих Шри-Ланку и Мальдивы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.