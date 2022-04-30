Туроператоры назвали популярные направления зарубежных поездок россиян

По данным туроператоров, большинство россиян на майские праздники выбрали Сочи. Многие летят в Петербург и Казань.

Что касается зарубежных направлений, то здесь лидером остается Турция. Кроме того, востребованы ОАЖ и Египет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.