Нагрузка на аэропорты Москвы увеличилась

В России начались майские праздники. В столичных аэропортах повышенная нагрузка.

По данным туроператоров, большинство россиян на майские выбрали Сочи. Многие летят в Петербург и Казань. Среди зарубежных направлений лидером, по-прежнему, остается Турция. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.