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30 января, 13:00

Туризм

"Актуальный репортаж": тематические экскурсии в Москве

"Актуальный репортаж": тематические экскурсии в Москве

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Кроме привычных достопримечательностей и прогулочных маршрутов в Москве есть и тематические экскурсии, которые можно подобрать под любые интересы. Так, в одной из московских чайных специально обученный дегустатор расскажет, как правильно выбирать и пить чай.

Кроме того, гости столицы могут отправиться на экскурсию в очках виртуальной реальности, а также посетить музеи, театры и кинотеатры с тифлокомментированием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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