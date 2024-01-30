"Актуальный репортаж": тематические экскурсии в Москве

Кроме привычных достопримечательностей и прогулочных маршрутов в Москве есть и тематические экскурсии, которые можно подобрать под любые интересы. Так, в одной из московских чайных специально обученный дегустатор расскажет, как правильно выбирать и пить чай.

Кроме того, гости столицы могут отправиться на экскурсию в очках виртуальной реальности, а также посетить музеи, театры и кинотеатры с тифлокомментированием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.