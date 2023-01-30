Спрос на поездки в феврале увеличился на 60% – туроператоры

Российские туроператоры сообщили, что спрос на организованные поездки в феврале увеличился на 60%. Дело в том, что россияне планировали заранее, как провести февральские праздники и куда отправиться на отдых. Кроме популярных туров по стране, россияне выбирали для отдыха Таиланд, Турцию, а также ОАЭ.

Отмечается, что самым дорогим вариантом для отдыха считается Таиланд. Дело в том, что прямые рейсы по стоимости выше, чем стыковочные.

Какие еще направления бронируют? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.