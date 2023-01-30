Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22:45

Туризм

Спрос на поездки в феврале увеличился на 60% – туроператоры

Спрос на поездки в феврале увеличился на 60% – туроператоры

Туроператоры рассказали о повышенном спросе на поездки в феврале

Туроператоры рассказали о популярных направлениях для отдыха в феврале

Спрос на поездки в феврале увеличился на 60% – туроператоры

Сервис Russpass подготовил новую подборку о путешествиях отечественных писателей

Туристов в Таиланде стали выборочно проверять на COVID-19

"Актуальный репортаж": в РФ зафиксировали рост популярности на автотуры по стране

В Турции запретили приближаться к пляжам в связи с ливнями

Эксперт рассказал о туристических акциях

Прямые перелеты из России в Тунис начнутся с 8 апреля

Российские туроператоры сообщили, что спрос на организованные поездки в феврале увеличился на 60%. Дело в том, что россияне планировали заранее, как провести февральские праздники и куда отправиться на отдых. Кроме популярных туров по стране, россияне выбирали для отдыха Таиланд, Турцию, а также ОАЭ.

Отмечается, что самым дорогим вариантом для отдыха считается Таиланд. Дело в том, что прямые рейсы по стоимости выше, чем стыковочные.

Какие еще направления бронируют? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоКристина МорозоваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика