Туроператоры рассказали о повышенном спросе на поездки в феврале

Российские туроператоры сообщили, что спрос на организованные поездки в феврале увеличился на 60%. Дело в том, что россияне планировали заранее, как провести февральские праздники и куда отправиться на отдых. Кроме популярных туров по стране, россияне выбирали для отдыха Таиланд, Турцию, а также ОАЭ.

Также туроператоры порекомендовали бронировать туры как можно раньше, чтобы сэкономить. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.