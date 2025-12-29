С 20 января изменятся правила въезда и выезда из России для детей

С 20 января вступают в силу изменения правил въезда в Россию и выезда за ее пределы для детей. Теперь для пересечения границы ребенку потребуется загранпаспорт, а не свидетельство о рождение, как это было раньше.

О новых правилах сообщила миграционная служба МВД. При этом дети старше 14 лет и совершеннолетние граждане по-прежнему смогут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.