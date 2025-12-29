Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 07:45

Туризм

С 20 января изменятся правила въезда и выезда из России для детей

С 20 января изменятся правила въезда и выезда из России для детей

Рекордный поток туристов в Москве ожидается по итогам 2025 года

У иностранцев вырос спрос на отели в России на праздничные каникулы

С 20 января детям при путешествии за границу будет нужен загранпаспорт

Более 20 горнолыжных курортов заработали в Москве и области

Москвичи стали чаще путешествовать в одиночку

В МИД России заявили, что возобновление прямого авиасообщения с США давно назрело

Россия и Бразилия могут возобновить прямое авиасообщение

Таиланд сохранит действие безвизового режима для россиян в 2026 году

Отельеры готовятся повысить цены из-за новых комиссий на агрегаторах

С 20 января вступают в силу изменения правил въезда в Россию и выезда за ее пределы для детей. Теперь для пересечения границы ребенку потребуется загранпаспорт, а не свидетельство о рождение, как это было раньше.

О новых правилах сообщила миграционная служба МВД. При этом дети старше 14 лет и совершеннолетние граждане по-прежнему смогут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика