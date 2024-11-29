Россияне будут вынуждены доплатить за турпутевки из-за роста курса валют – СМИ

Российским туристам придется доплатить за уже купленные путевки. Отдых подорожал из-за повышения курса валют. СМИ пишут, что стоимость туров прибавила порядка 10%.

Как уточняют эксперты, дополнительные траты касаются случаев, когда путевку оплатили не полностью, а только внесли аванс. Дополнительные суммы будут рассчитаны, исходя из актуального курса в день платежа.

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