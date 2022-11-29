Москвичам рассказали, как добраться до Екатеринбурга

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Екатеринбург, столицу Урала, можно на самолете, путь займет 2,5 часа. Стоимость билетов при покупке заранее начинается от двух тысяч рублей.

Есть выбрать поезд, то цена билетов будет практически такая же, однако в пути придется провести больше суток. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.