Туры в Турцию подешевели перед Новым годом на фоне кризиса с лирой.

В настоящее время можно взять путевку за 40 тысяч рублей на одного человека. Примерно столько же будет стоить новогодний Египет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.