Российские туристы на Кубе не пострадали от урагана "Мелисса"

По данным Ассоциации туроператоров России, отдыхающие на Кубе россияне не пострадали от урагана "Мелисса". Стихия обошла стороной популярные курорты, включая Варадеро, и затронула лишь восточные регионы страны.

Одновременно посольство России в Гаване предупредило о сезонном росте заболеваемости лихорадкой денге. Туристам рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и избегать посещения водоемов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.