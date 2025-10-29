29 октября, 14:30Туризм
Российские туристы на Кубе не пострадали от урагана "Мелисса"
По данным Ассоциации туроператоров России, отдыхающие на Кубе россияне не пострадали от урагана "Мелисса". Стихия обошла стороной популярные курорты, включая Варадеро, и затронула лишь восточные регионы страны.
Одновременно посольство России в Гаване предупредило о сезонном росте заболеваемости лихорадкой денге. Туристам рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и избегать посещения водоемов.
