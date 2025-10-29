Форма поиска по сайту

29 октября, 14:30

Туризм

Российские туристы на Кубе не пострадали от урагана "Мелисса"

Российские туристы на Кубе не пострадали от урагана "Мелисса"

По данным Ассоциации туроператоров России, отдыхающие на Кубе россияне не пострадали от урагана "Мелисса". Стихия обошла стороной популярные курорты, включая Варадеро, и затронула лишь восточные регионы страны.

Одновременно посольство России в Гаване предупредило о сезонном росте заболеваемости лихорадкой денге. Туристам рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и избегать посещения водоемов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмпогодаза рубежомвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕлена Любимова

