Более четверти туристов РФ планируют провести ноябрьские праздники в Турции

Более четверти российских туристов собираются на ноябрьские праздники в Турцию. По данным аналитиков, именно это средиземноморское направление стало самым популярным на длинные выходные в этом году.

Средний чек поездки составляет 190 тысяч рублей. Немного дороже – в 193 тысячи – обойдутся ноябрьские праздники в Египте. Там планирует отдохнуть каждый пятый. А российским курортам досталось третье место и 16%. Отдохнуть дома дешевле всего, это обойдется примерно в 60 тысяч рублей.

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