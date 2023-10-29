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29 октября, 18:30

Туризм

Более четверти туристов РФ планируют провести ноябрьские праздники в Турции

Более четверти туристов РФ планируют провести ноябрьские праздники в Турции

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Более четверти российских туристов собираются на ноябрьские праздники в Турцию. По данным аналитиков, именно это средиземноморское направление стало самым популярным на длинные выходные в этом году.

Средний чек поездки составляет 190 тысяч рублей. Немного дороже – в 193 тысячи – обойдутся ноябрьские праздники в Египте. Там планирует отдохнуть каждый пятый. А российским курортам досталось третье место и 16%. Отдохнуть дома дешевле всего, это обойдется примерно в 60 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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