В пятизвездочных отелях Египта возник дефицит мест из-за наплыва туристов из РФ

Египет заявил о дефиците мест в пятизвездочных отелях. Все из-за беспрецедентного, как говорят в посольстве, спроса.

После того, как в России объявили нерабочие дни, цены взлетели до небес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.