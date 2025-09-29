Сотни российских туристов остались без запланированных путевок

В России сотни туристов остались без путевок в санатории России, Белоруссии и Абхазии. Турагентство, которое 14 лет продавало поездки, массово отменяет туры. Клиентам обещают вернуть деньги через несколько месяцев, но менеджеры не отвечают на звонки.

Пострадавшие уже обратились к адвокатам и готовят судебные иски. В соцсетях появляются десятки негативных отзывов. По информации АТОР, компания задолжала клиентам и партнерам десятки миллионов рублей. Туроператоры расторгают с ней договоры.

