Туры в Великий Устюг подорожали почти на 20%

Туры к Деду Морозу в Великий Устюг подорожали почти на 20%. Продажи путевок уже стартовали. Тем, кто хочет встретить сам Новый год в усадьбе Деда Мороза, нужно готовить 150 тысяч рублей на троих.

Помимо Устюга, туристам предлагают и другие варианты на новогодние каникулы. Например, можно отправиться в Карелию и познакомиться с местным Талви Укко, а в Казани посетить Кыш Бабая.

По данным туроператоров, повышение цен на путевки наблюдается и в других регионах. Связано это с подорожанием железнодорожных билетов, проживания и экскурсионного обслуживания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.