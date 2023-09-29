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29 сентября, 07:30

Туризм

Российские туроператоры назвали самые бюджетные октябрьские туры на море

Российские туроператоры назвали самые бюджетные октябрьские туры на море

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Российские туроператоры рассчитали самые бюджетные октябрьские туры на море. Так, в Большом Сочи в начале октября можно слетать вдвоем менее чем за 40 тысяч рублей. Отдохнуть в Абхазии будет стоить примерно за 45 тысяч рублей.

Десятидневный тур в Эмираты стоит от 121 тысячи рублей на двоих, это в трехзвездочном отеле с завтраками. А на тур "все включено" в Египет надо готовить 124 тысячи рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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