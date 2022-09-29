Туристические организации Турции разрабатывают альтернативу картам "Мир" – СМИ

В Турции разрабатывают альтернативу платежной системе "Мир". Занимаются этим туристические организации, заявили местные СМИ.

Ранее турецкие государственные банки, по данным агентства Bloomberg, перестали обслуживать российские пластиковые карты, при этом официальных уведомлений не было. А частные финансовые организации на прошедшей неделе заявили, что прекращают работу с системой "Мир", так как боятся вторичных санкций США.

Альтернативой "Миру" в Турции может стать билетная карта. Туристы из России будут предоплачивать ее еще при оформлении путевки. Принимать карту планируют в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях.

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