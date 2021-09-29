Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Мальдивы

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

На Мальдивах у россиян обязательно спрашивают ПЦР-тест, срок годности – 72 часа. Привиты вы или переболели, результат анализа все равно нужно предоставить. Наш "Спутник V" на Мальдивах не признают.

Также просят заранее заполнить онлайн-форму с вопросами о состоянии здоровья и распечатать подтверждение места проживания.

При этом, если у вас на пути на Мальдивы есть пересадка более суток, тест требуют обновить. Так что прямым рейсом лететь выгоднее во всех смыслах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.