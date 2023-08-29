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Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг высоко оценил достижения Москвы в сфере гостеприимства

Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг высоко оценил достижения Москвы в сфере гостеприимства

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Лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, председатель Международного комитета премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг назвал Москву лучшим городом в мире с точки зрения сферы гостеприимства. После посещения форума БРИКС, который организовали в "Зарядье" в рамках Московского урбанфорума, он рассказал, какие изменения в столице заметил со своего предыдущего визита.

"Я занимался в 2016 году международной энергетической премией "Глобальная энергия", учрежденной президентом (президентом России Владимиром Путиным. – Прим. ред.) Путиным. Вижу огромную разницу в развитии города, насколько улучшаются сервисы и рестораны", – сказал Рае Квон Чунг.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
туризмгородвидеоРоман Карлов
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