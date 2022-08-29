Сочи посетили больше 5 миллионов туристов в 2022 году

Пляжи Краснодарского края в последние дни августа забиты людьми. Туристы опубликовали кадры из Сочи. На некоторых пляжах тяжело зайти в море – слишком много людей. В 2022 году Сочи посетили уже больше пяти миллионов туристов.

Куда еще летят москвичи в конце лета? И можно ли еще найти путевки и авиабилеты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.