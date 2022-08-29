Стоимость путевок в Турцию достигла минимума

Цены на путевки в Турцию с отправлением в конце лета достигли минимума. По сравнению с серединой августа они снизились на 50% из-за освободившихся мест в недорогих отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Скидки в основном касаются туров на 10 дней. Но впереди еще бархатный сезон, когда многие стараются ловить выгоду.

Выбираем тур со стартом с 11-го по 20-е число, 7 ночей для двоих взрослых туристов. Практически все турпакеты стоят дороже 90 тысяч рублей. Пятизвездочные варианты – от 95-ти тысяч

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.