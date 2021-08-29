Стало известно, куда чаще всего летали москвичи этим летом

Туроператоры подсчитывают прибыль и убытки по итогам летнего сезона отпусков. Из-за пандемии год для них снова оказался не простым. Среди иностранных курортов наиболее востребованной оставалась Турция, несмотря на лесные пожары и антиковидные ограничения. Также значимая часть туристического потока направилась в Краснодарский край и Крым.

О том, куда чаще всего летали москвичи, – в сюжете телеканала Москва 24.

