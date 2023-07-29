Конфедерация торговцев и ремесленников в Турции предложили отменить систему "Все включено"

В Турции вновь возникло обсуждение системы "Все включено". Конфедерация турецких торговцев и ремесленников требует ее отменить. По мнению представителей организации, такая схема отдыха лишает прибыли местных бизнесменов, ведь туристы практически не покидают отели.



В Ассоциации туроператоров Турции поддерживают отказ от системы "Все включено", но переход должен быть постепенным. Одной из причин называют неразумный расход еды на фоне мирового продуктового кризиса.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.