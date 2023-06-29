В МЭР допустили начало безвизовых турпоездок между РФ и Ираном в июле

Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться уже в июле. Об этом заявили в Минэкономразвития.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, стороны уже обменялись списками туристических компаний, которые войдут в этот бизнес. Министр напомнил, что с июля в России заработают электронные визы. Они могут быть интересны, в том числе туристам из других исламских стран: Кувейта, Омана, Саудовской Аравии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.