09:15Туризм
В МЭР допустили начало безвизовых турпоездок между РФ и Ираном в июле
Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться уже в июле. Об этом заявили в Минэкономразвития.
По словам главы ведомства Максима Решетникова, стороны уже обменялись списками туристических компаний, которые войдут в этот бизнес. Министр напомнил, что с июля в России заработают электронные визы. Они могут быть интересны, в том числе туристам из других исламских стран: Кувейта, Омана, Саудовской Аравии.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.