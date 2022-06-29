Сочи стал самым посещаемым курортом РФ в 2022 году

Сочи стал самым посещаемым курортом России в этом году. Об этом сообщили туроператоры.

Пляжи в городе переполнены. Чтобы занять место поближе к морю, надо приходить заранее.

За 2022 год курорт посетили более трех миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.