Сочи стал самым популярным курортом в РФ в 2022 году – туроператоры

Сочи стал самым популярным курортом в России в этом году. Об этом сообщили туроператоры. В аэропорту – столпотворение, персонал не справляется с потоком отдыхающих. Пляжи тоже переполнены, да и цены в сезон подскочили.

Уже за этот год курорт посетили более трех миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.