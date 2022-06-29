Туроператоры назвали самый популярный курорт в России в этом году

Сочи стал самым популярным курортом в России в этом году. Об этом сообщили туроператоры. В аэропорту – столпотворение, персонал не справляется с потоком отдыхающих. Пляжи тоже переполнены, да и цены в сезон подскочили.

Почему люди готовы терпеть неудобства и все равно летят в Сочи? И можно ли там отдохнуть бюджетно? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.